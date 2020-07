Den Charakter des Gebietes erhalten

Der rot gepflasterte Rheinlustweg, der am ehemaligen Gasthaus „Bella Italia“ von der Rheinhäuser Straße abgeht, wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgeschlossen, da sich dort in den kommenden Jahren nicht viel tun werde. Zudem stehen dort überwiegend recht neue Gebäude – so der Stadtplaner.

