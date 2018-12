Der Gesang steht natürlich im Mittelpunkt

Altlußheim.Gut gefüllt war der Raum, den der AGV für seine Weihnachtsfeier im Hotel Blautannen reserviert hatte. Erfreulich viele Aktive, Passive und Freunde des Gesangvereins waren der Einladung gefolgt. Vorsitzender Manfred Henkel war überrascht und erfreut über die große Teilnehmerzahl. Der Raum war wunderschön geschmückt und die Tische ansprechend eingedeckt. Die Speisekarte bot für jeden Geschmack etwas, und pünktlich ging es auch dann los.

Der Vorstand des AGV Frohsinn hatte keine Mühen gescheut, um den Gästen ein schönes Programm zu bieten. Der nicht nur in der Gemeinde bekannte Gitarrist Richard Schmitt unterhielt mit Weihnachtsliedern, die zum Mitsingen anregten, aber auch mit Eigenkompositionen. Richard Schmitt ist ein Meister seines Fachs, auf den Altlußheim zu Recht stolz sein kann.

Besinnliches und Heiteres

Ein weiteres Highlight war das Duo Günther Büchner und Ingbert Thorn, die eine Mischung aus stimmungsaufhellenden Weisen und Weihnachtsliedern spielten. Die AGV-Notenwartin Christiane Balduf verteilte Liederbüchlein, so dass jeder mehrere Strophen der angestimmten Weihnachtslieder mitsingen konnte.

Eine wundervolle Geschichte vom kleinen Peter, der zu Weihnachten unbedingt ein rotes Fahrrad haben möchte, trug Dietrich Pomplun vor und auch die zweite Vorsitzende Sabine Voye-Beil sorgte für Besinnliches und Heiteres.

Den Höhepunkt der weihnachtlichen Feier aber bildeten die Ehrungen, die Manfred Henkel mit Sabine Voye-Beil vornahm. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde das Ehepaar Petra und Frank St. Onge geehrt, ebenso Klaus Nock für seine Treue zum Gesangverein und last but not least wurde Erna Büchner geehrt, die zum Jahresende die Gemeinde verlässt und mit ihrem Mann Karl-Heinz nach Österreich übersiedelt. Sie musste versprechen, die Gemeinde Altlußheim und den AGV Frohsinn in der neuen Heimat nicht zu vergessen. mh

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018