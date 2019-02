Der Mörder wohnt gleich nebenan

Altlußheim.Wenn Kommissar Alexander Gerlach und seine Kollegen rund um Heidelberg ermitteln, dann ist klar – Autor Wolfgang Burger hat wieder einen Bestseller geschrieben. Der sympathische Kriminaloberrat mit dem nicht ganz so einfachen Privatleben und seine spektakulären Fälle sind mit am beliebtesten bei den Ausleihen in der Bücherei. Aber auch Kollege Andreas M. Sturm mit seinen Dresden Krimis erfreut sich einer großen Leserschaft.

Petra Schleich erstellte für das vergangene Jahr eine ausführliche Statistik. Zusammen mit ihrer Kollegin Kerstin Werle hat sie erst einmal kräftig entrümpelt. Schließlich muss Altes raus, damit Neues Platz im Regal hat. 1700 Medien wanderten in den Büchereiflohmarkt und 731 neue wurden angeschafft. Darunter Zeitschriften und viele Hörbücher. In der Belletristik ist die Bücherei mit knapp 8000 Medien gut sortiert, auf die Kinder- und Jugendliteratur entfallen knapp 3900 Medien.

Besonders stolz ist Petra Schleich auf die gute Auswahl an neuen Sachbüchern für die Kinder. Da gibt es jetzt zu sämtlichen Themen wie Naturwissenschaften, Medizin und Tierwesen allerhand zu schmökern. In der jugendlichen Abteilung liegt auch der Schwerpunkt der Bücherei. Dass in einem Jahr 47 Schulklassenbesuche stattfinden, spricht für sich. Dazu kommen die Kindergärten, die mit ihren Schulanfängern die Bücherei kennenlernen.

„Kamishibai“, das japanische Erzähltheater ist immer sehr beliebt bei den Kleinen und macht auch den beiden Bücherfeen viel Spaß. Die beiden vierten Klassen der Albert-Schweitzer-Schule absolvierten den Bibliothekenführerschein und natürlich durfte auch der Lesewettbewerb nicht fehlen. Für die Schüler der höheren Grundschulklassen hielt Autorin Silke Vry eine Lesung, wo sie anschaulich die Naturwissenschaften den Kindern näherbrachte. Im Oktober lockte das Figurentheater „Findus zieht aus“ mit Ellen Heese viele Kinder in den Bürgersaal, die das Abenteuer des schwedischen Katers miterleben wollten.

Petra Schleich sorgte über das Jahr hinweg mit sieben Thementischen für immer neue Impulse in der Bibliothek. Kerstin Werle organisierte das Ferienprogramm und die Kinder hatten trotz großer Hitze viel Spaß auf der Straußenfarm in Rülzheim und beim anschließenden Besuch im Maislabyrinth.

Zeitschriften im Abonnement

Für die Leser stehen zehn laufende Zeitschriften im Abonnement zur Verfügung. Darunter Hefte von Stiftung Warentest und Ökotest, Schöner Wohnen, „LandLust“ oder „Woman“ und „Barbara“. Die mit am meisten ausgeliehenen Bücher bei den Erwachsenen waren „Die Wurzel alles Guten“ von Miika Nousiainen, die Reihe „Töchter einer neuen Zeit“ von Carmen Korn und „Wohin dein Traum dich führt“ von Barbara Wood. Daneben, wie schon erwähnt, sind Krimis immer gerne ausgeliehener Lesestoff.

Es finden sich aber auch zahlreiche Bastel- und Kochbücher sowie Reiseliteratur im Angebot der Bücherei. Ebenso findet sicher jeder etwas Spannendes oder Unterhaltendes im Hörbuchsektor. Die Ratgeber von Manfred Spitzer oder „Der Ernährungskompass“ von Bas Kast fanden viele Interessenten. Die Kinder stehen nach wie vor auf „Gregs Tagebücher“ und die Geschichten von „Lotta-Leben“ von Alice Pantermüller. Fantasy jeder Art gefällt nicht nur den jüngeren Lesern, das ist auch Lesefutter für die „Großen“. Die Erstleser können immer noch nicht vom „Kleinen Drachen Kokosnuss“ lassen, es gibt so viele Abenteuer mit dem frechen Drachen zu erleben. „Bibi und der Wuscheltroll“ oder „Wir sind nachher wieder da“ von Oliver Scherz führen daneben die Liste der jüngeren Leser an.

So findet jeder was in der gut sortierten Bücherei und auch für das neue Jahr ist wieder allerhand geplant, damit es für Groß und Klein auf keinen Fall langweilig wird.

