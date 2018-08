Anzeige

Um die „Standzeit“ an der Kasse so kurz wie möglich zu halten, hatten sich die Verantwortlichen einen „Bierpass“ ausgedacht. Je nach Durst und Mannschaftsstärke konnte man einen 3er-, 5er- oder 10er-Pass erwerben, der dann in guter alter Fahrkartenmanier „abgezwickt“ wurde.

Der Klassiker fehlte auch in diesem Jahr nicht, die Frage „Ich hätte gern ein Weizenbier“ und das Erstaunen über die Antwort „welches Bier möchten Sie gerne?“ samt der staunenden Nachfrage, wie viele Sorten denn die Musikfreunde im Angebot hätten. Dies ist freundlich und wegen der Vielfalt auch anerkennend gemeint, und so kommt man schnell in das eine oder andere Gespräch. Was wohl auch mit den Reiz des Festes ausmacht, das Miteinander und der gesellige Austausch.

Die Musikfreunde danken allen Besuchern und hoffen, dass die Geduld an den Ausgabeständen nicht überstrapaziert wurde. „Wir haben dieses Fest mitten in der Urlaubszeit auch für die Daheimgebliebenen angesehen und haben logischerweise in den eigenen Reihen Urlauber, was die Arbeit nicht erleichtert“, stellt der Verein fest und regt an, innerhalb der Kultur-Sportgemeinschaft unter dem Motto „Wir helfen uns“ eine Basis zu schaffen, um sich bei Festen in „Urlaubszeiten“ gegenseitig zu unterstützen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.08.2018