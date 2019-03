Der Sonne ins Auge blicken

Waghäusel.Die Astronomiefreunde Waghäusel beteiligen sich am morgigen Samstag am bundesweitem Astronomietag. Überall in Deutschland öffnen Sternwarten, astrophysikalische Institute, Vereine und Hobbyastronomen ihre Pforten. Sie laden die interessierte Bevölkerung dazu ein, über die Schulter zu schauen, ins Teleskop zu blicken, Fragen zu stellen und sich begeistern zu lassen.

Beginn ist um 15 Uhr an der Waghäuseler Eremitage mit Beobachtung der Sonne mit mehreren Teleskopen in unterschiedlichen Spektralbereichen. Um 16 Uhr startet eine Reihe von Vorträgen. Ernst Schröter’s Thema „Der Erdtrabant –Wissenswertes über den Mond“ befasst sich mit dem Mond, was man im Teleskop sehen kann und wie der Mond das Leben auf der Erde beeinflusst. Um 17 Uhr erhalten die Gäste die Gelegenheit einer Führung durch die Vereinsräume im Kavaliershaus.

Um 18 Uhr folgt der zweite Vortrag: „Wie lange bleibt die Erde noch bewohnbar?“ Rudolf Woll geht dabei auf die Entwicklung der Sonne ein. Um 20 Uhr folgt der dritte und letzte Vortrag mit Sven Werchner. Er widmet sich dem Thema „Exoplaneten – Finden und Untersuchen“. Bei günstiger Witterung schließt sich die Beobachtung des jahreszeitlichen Sternenhimmels an. Die Beobachtung ist open end. Außerdem erfahren die Gäste der Astronomiefreunde alles über den Verein und die im Bau befindliche Sternwarte Waghäusel. Eine Besichtigung der Baustelle ist nicht geplant zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019