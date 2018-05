Der Stolz der Gemeinde feiert sein Jubiläum

Anzeige

„Luxe“ bilden die Keimzelle

Die Idee zu den Kerweborscht entstand in den Reihen der „Luxe“, die ab 1997 einen Kerwetanz veranstalteten. 1998 waren dann Erwin Hess und Heinz Zahn die ersten beiden Kerweborscht, die beim Kerwetanz auftraten. Ein Jahr später kamen Axel Samuel und Peter Thegler dazu, weiterhin fanden sich Udo Uhrig und Klaus „Ritchie“ Rittlinger im Kreis ein. Die Gruppe hatte die Idee auch außerhalb der Kerwe aufzutreten, damit sich das Üben und Liederschreiben auch rentiert.

Udo Uhrig schreibt bis heute viele der Texte, während Peter „Pit“ Krebs sich dem Altlußheimer Lokalkolorit verschrieben hat. Ja auch „Pit“ wurde dazu geholt und Tim Schmitt kam ins Team. Reinhold Baumann und Uwe Schmidt komplettieren die Reihen. Nein, es fehlt das „Küken“, also der jüngste Kerweborscht Andy Hinz, er hält den Altersdurchschnitt hoch.“ Klappt prima“, lacht Erwin Hess, „super, dass auch jüngere Leute sich für die Kerweborscht begeistern können“.

Ganz klar, im Laufe von 20 Jahren gab es einige Wechsel in der Gruppe. Erwin, Ritchie, Udo, Uwe, Tim, Pit, Reinhold und Andy sind seit Jahren nun eine verschworene Gemeinschaft. Jeder hat seine Aufgaben, wer eine gängige Melodie oder einen Gassenhauer im Ohr hat, macht Vorschläge, dann werden Texte dazu geschrieben oder auch mal ein Hit gleich ganz übernommen. Erwin sorgt an der Gitarre für die richtige Begleitung, der Rhythmus entstammt Ritchie´s Waschbrett. Die anderen sind fit an allen möglichen Percussion-Instrumenten.

Reinhold hütet die Finanzen, Tim ist der Manager und bucht die Termine. Einmal im Jahr wird ein Schlachtfest veranstaltet, darum kümmern sich Andy und Uwe. Geprobt wird einmal die Woche in der „Blautanne“. Da entstehen dann Lieder wie das über die Neulußheimer Kreisel, den Blausee oder wie man ein Altlußheimer wird. „Lieber Gott im Himmel, gibt´s bei dir auch Bier?“ fragen die Kerweborscht oder sie mimen den „Kurklinik-Tango“, ganz nach Hazy Osterwald.

Aktuelle Themen aufgegriffen

In ihren Liedern greifen sie gerne aktuelle Themen auf, als das Rathaus renoviert wurde, musste selbstverständlich ein entsprechender Hit geschrieben werden. Sie haben reichlich Fans, die Kerweborscht, nicht nur in Altlußheim. Selbst wenn sie noch so hämisch über die Nachbargemeinde herziehen, auch dort sind sie gerngesehene Gäste.

Die Kerwe selbst ist natürlich der Höhepunkt im Jahr und die geht nach strengen Riten ab. „So steht das im großen Buch der Kerwe“, versichert Erwin Hess. Am Donnerstag vor Kerwe wird die Kerweschlumpel „Abstinenzla“ gebaut. Am Freitag richtet der Kerweborscht sein Gewand. Am Samstagmittag wird dann die Kerwe auf dem Messplatz feierlich eröffnet, mit Reden, viel Musik und Gesang und dem Anstich des Kerwebieres. Sonntag und Montag sind die Borscht im Ort unterwegs, spielen in Gastwirtschaften, im Seniorenheim und auf dem Messplatz. Dienstagabend wird „Abstinenzla“ zu Grabe getragen und nach einer Trauerrede geht die Kerwe in Flammen auf, begleitet vom Weinen der Kerweborscht.

Bei all diesen Unternehmungen haben die Jungs um Erwin Hess immer viel Publikum und wie schon erwähnt, sie zaubern den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Es ist wirklich großartig, dass die Kerweborscht sich so engagieren und daran arbeiten, die Kirchweih-Tradition am Leben zu erhalten. Übrigens, man kann die fidele Gruppe buchen, auch für private Feiern oder Geburtstage. In den 20 Jahren kamen einige hundert Auftritte zusammen, hat Erwin Hess ausgerechnet. Ihr „Gewand“ haben die Borscht im Laufe der Jahre perfektioniert. Schwarze Hose und Weste, weißes Hemd, Käppi und rotes Taschentuch, sie kommen immer sehr fesch daher.

Geburtstag wird gefeiert

Ihren 20. Geburtstag wollen sie natürlich feiern. Am Samstag, 9. Juni, 19 Uhr, steigt eine Feier im Emil-Frommel-Haus. Da wollen die Borscht ihr neues „Sommeroutfit“ präsentieren. Mit dabei sind der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, Mitglieder der „Brettlhupfer“, die einen Sketch aufführen, und die Irish-Folk-Band „Out of the Green“. Es wird ein buntes Programm mit viel Mundart und „Altlossemer Flair“.

