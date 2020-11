Der Weg zum Abitur

Altlußheim.Das Schuljahr ist gerade mal einige Wochen alt und bringt seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Für viele Schüler ist es trotzdem schon der Moment, sich die Frage zu stellen, wie es nach dem Realschulabschluss oder generell im nächsten Schuljahr weitergeht.

Seit einigen Jahren bietet die Markus-Schule in Altlußheim mit dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium die Option, in drei weiteren Jahren mit einem Schwerpunkt im Profilfach Pädagogik/Psychologie eine allgemeine Hochschulreife (Abitur) zu erreichen.

Am Donnerstag, 19. November, sind alle Schüler sowie deren Eltern zum Online-Informationsabend um 20 Uhr eingeladen. Der Abend bietet Schülern, die sich derzeit in der 10. Klasse einer Realschule oder Werkrealschule oder der 9. oder 10. Klasse eines allgemeinbildenden Gymnasiums befinden, sowie deren Eltern die Gelegenheit, sich über Möglichkeiten eines Beruflichen Gymnasiums und die Markus-Schule zu informieren. Aus bekannten Gründen kann der Abend diesmal nicht mit offenen Türen beginnen und einer gemeinsamen Plenumsrunde enden, stattdessen will sich die Schule online vorstellen und lädt dazu ein.

Bei Interesse wird um Anmeldung für den Infoabend gebeten, telefonisch oder per Mail ans Sekretariat, E-Mail gymnasium@markus-schule.de., Telefon 06205/20 81 30. Interessenten erhalten vor der Veranstaltung die Einwahldaten, über die sie am Online-Informationsabend teilnehmen können. zg

