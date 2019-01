Die Gemeinde steht vor großen Aufgaben

Altlußheim.Mit dem Besuch von Bürgermeister Uwe Grempels startete die Reihe der Seniorennachmittage ins neue Jahr. Das Gemeindeoberhaupt nutzte die Gelegenheit, um vor den zahlreichen Gästen im Bürgersaal des Bürgerhauses das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und ihnen einen Einblick in die für das laufende Jahr geplanten Projekte zu gewähren.

Grempels nannte dabei die drei größten Vorhaben, die schon seit geraumer Zeit oder demnächst die Gemeinde beschäftigen. Ganz oben steht dabei der Bau des neuen, achtgruppigen katholischen Kindergartens, mit dem in diesem Jahr neben der Rheinfranken-Halle begonnen wird. Die Halle selbst steht gleichfalls auf der Agenda, sie muss umfassend saniert werden.

Im Februar wird es närrisch

Großen Auswirkungen wird, da ist sich Grempels sicher, die geplante zweijährige Sperrung der Salierbrücke wegen Bauarbeiten haben.

Beim nächsten Seniorennachmittag wird es dann närrisch – am Samstag, 9. Februar, findet in der Rheinfranken-Halle der närrische Nachmittag bei „Weck, Worscht und Woi“ statt. Zu dem Nachmittag der um 13.33 Uhr startet, Einlass ist um 13 Uhr, sind alle Senioren samt Begleitperson, eingeladen. Für Gehbehinderte wird durch das DRK ein Fahrdienst eingerichtet. Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, sollte dies bei der Anmeldung angeben. Auf die Besucher wartet ein buntes, fröhliches, kurzum närrisches Programm in der Halle. sz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.01.2019