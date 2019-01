Neulußheim.Der SPD-Ortsverein lädt zu einem Filmabend zum Thema Gleichberechtigung am Freitag, 18. Januar, 20 Uhr, ein. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Frauenchor „Women‘s Voice“.

Vor rund 100 Jahren wurde in Deutschland die entscheidende Voraussetzung geschaffen, mit der Gleichberechtigung erst denkbar wurde. Nach langem und hartem Kampf engagierter Frauen aus allen Teilen der Bevölkerung, getragen von einer Frauenbewegung aus evangelischen, katholischen, jüdischen und sozialdemokratischen Frauenvereinen, die sich für Gleichberechtigung, Bildungschancen und das politische Wahlrecht einsetzten, wurde vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht eingeführt.

Aus Anlass dieses Jubiläums laden die Sozialdemokraten zum geselligen Filmabend ins Haus der Feuerwehr in der Kornstraße ein. Der Spielfilm „Die Göttliche Ordnung“ zeigt mit ironischen und humorvollen Zwischentönen die späte Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz am 7. Februar 1971.

Wofür müssen Frauen heute noch kämpfen? Auf angeregte Gespräche in geselliger Runde bei musikalischer Untermalung durch den Frauenchor „Women‘s Voice“ freut sich der SPD-Ortsverein und lädt dazu bei freiem Eintritt ein. rhw

