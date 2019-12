Die Gugglerin des Jahres

Altlußheim.Im weihnachtlich geschmückten Saal des Emil-Frommel- Hauses trafen sich die Altlossema Rhoigeischda mit Familie und Freunden zum gemütlichen Beisammensein. Nachdem alle am Büffett geschlemmt hatten, wurde die Weihnachtsgeschichte von Michelle Kirchgäßner vorgetragen – wie in jedem Jahr hatte diese einen aktuellen Hintergrund. Wie auf Befehl betraten Hanni und Nanni (Sabine Burkard und Ute Hauenstein-Meier) die Bühne. Mit ihrem Smalltalk über die täglichen Probleme sorgten sie für manchen Lacher bei den Besuchern. Das Männerballett (Mario Burkard, Stefan Böhm und Michael Maier) zeigten dann, wie „Mann“ sich so unter der Dusche verhält. Im Gegensatz dazu wurde das auch von Seite der Damen (Sabine Burkard, Ute Hauenstein-Meier, Melina Hauenstein, Viktoria Maier und Celine Burkard) gezeigt, die das mit viel mehr Zeitaufwand erledigten.

Wichteline verteilt Geschenke

Dann kam der Nikolaus auf einem Schlitten, der von seiner Wichteline gezogen wurde und mit einem Sack voller Geschenke beladen war. Alle kleinen Guggler erhielten ein Präsent und auch die großen wurden nicht vergessen.

Anschließender Höhepunkt war die Ehrung des Guggler des Jahres durch Werner Kirchgäßner. Er beschrieb den Guggler als Kämpfer, der durch Höhen und Tiefen gegangen ist und es sich trotzdem nicht nehmen ließ, so oft es möglich war, an Auftritten und Proben teilzunehmen: Der Titel ging an Ute Hauenstein-Meier. zg

