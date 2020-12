Die Kippe der Neuzeit

Wenn sich am 31. Dezember das Jahr von uns verabschiedet, werden ihm mit Sicherheit nicht viele Tränen hinterher geweint. Es war im wahrsten Sinn des Wortes ein Seuchenjahr und wird als solches den nachfolgenden Generationen in Erinnerung bleiben. Wohl nicht nur in den Erzählungen der Altvorderen, die diese hinter ihren Gesichtsbedeckungen kaum vernehmbar den Enkeln ins Ohr flüstern. Legenden voller Entbehrungen und Atemnot, die selbst Darth Vaders Röcheln aus den Weiten des Weltalls übertönen.

Nein, das Jahr wird buchstäblich seine Spuren hinterlassen. Und zwar mit dem Wahrzeichen der Seuche, der Gesichtsmaske. Was dem Piraten sein Tuch, dem Soldaten der Helm oder der Schwester die Haube ist, das ist dem Virus die Mund-Nase-Maske. Ein Gegenstand, den die Enkel nicht nur in seinen vielfältigen, fantasievollen Ausgestaltungen, erwähnt seinen nur die Skelettfratze oder das Katzengrinsen, mit Grausen in den Vitrinen der Museen bestaunen dürfen, sondern in seiner profanen Ausführung in jeder Ecke der Natur: Die Mund-Nase-Maske ist längst zur Zigarettenkippe des 21. Jahrhunderts geworden und bereichert den Planeten um eine neue Variante des Zivilisationsdrecks.

