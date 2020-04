Die Onlinewache nutzen

Region.Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben nahezu stillstehen lassen und die Menschen durch die Reduzierung sozialer Kontakte auf ein Mindestmaß sowie eine ständige Angst vor einer Infizierung geprägt. Viele sind wegen der einschränkenden Bestimmungen für den Alltag zunehmend verunsichert.

Aus diesem Grund möchte die Polizei das Sicherheitsgefühl der Bürger durch sichtbare Präsenz stärken. Besonders in der jetzigen Krisenzeit ist sie als Ansprechpartner da. Es ist die Aufgabe der Polizei, 24 Stunden an sieben Tagen für die Bürger und deren Sicherheit da zu sein. Dennoch stecken in den Uniformen auch Menschen. Töchter und Söhne, Mütter und Väter und sogar Großeltern, die sich über ihre Familien und Mitmenschen gleichfalls große Gedanken machen. Polizeidienststellen sind aufgrund des regen Besucherverkehrs potenzielle Ansteckungsorte. Daher bittet die Polizei, Besuche auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken und im Vorfeld zu überlegen, ob ein persönliches Erscheinen dringend notwendig ist.

Bürger sollten die Onlinewache der Polizei nutzen – hier können Sie von zu Hause aus Anzeige erstatten oder Hinweise zu einer möglichen Straftat geben. Für Notrufe sowie dringende Meldungen ist die Polizei jederzeit über die 110 erreichbar. pol

Info: Auf der Website des BKA findet sich Sie eine Übersicht zu allen Onlinewachen: www.bka.de

