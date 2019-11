Die Proben fürs Krippenspiel starten

Altlußheim.Die evangelische Kirchengemeinde ist auf der Suche nach Kindern, die beim Krippenspiel am Heiligen Abend um 15 Uhr oder um 17 Uhr mitmachen wollen.

Für das Krippenspiel um 15 Uhr für Kinder zum Mitmachen beginnen die Proben am Donnerstag, 5. Dezember, 15 Uhr im Emil-Frommel-Haus, Rheinhäuserstraße 33. Eine weitere Probe findet am Donnerstag, 19. Dezember, 15 Uhr, und die Generalprobe am 21. Dezember um 11 Uhr in der Kirche statt.

Mitspieler gesucht

Die erste Probe für das Krippenspiel um 17 Uhr für Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ist am Mittwoch, 27. November, um 18.15 Uhr im Emil-Frommel-Haus. Weitere Proben sind am 4. und 12. Dezember, jeweils um 18.15 Uhr im Emil-Frommel–Haus, am 18. Dezember um 17 Uhr und am 21. Dezember um 13 Uhr jeweils in der Kirche.

Anmeldungen werden telefonisch im Pfarramt, 06205/3 24 02, oder per E-Mail erbeten. Für das Krippenspiel um 15 Uhr an Jascha.Richter@kbz.ekiba.de und für das Krippenspiel um 17 Uhr an Matthias.Zaiss@kbz.ekiba.de. zg

