Die raffinierte Krabbenspinne

Altlußheim.Seit einigen Jahren taucht regelmäßig im Garten unseres Fotografen Wolfgang Schwindtner eine für Insekten durchaus gefährliche Spinnenart auf – die Krabbenspinne.

Krabbenspinnen sind leicht an den sehr langen vorderen beiden Beinpaaren zu erkennen. Das erste Beinpaar mancher Männchen kann drei- bis fünfmal so lang sein wie das hintere Beinpaar. Die vorderen zwei Beinpaare werden in Ruhestellung leicht angewinkelt nach vorn gehalten, so dass das Tier aussieht wie eine Krabbe mit großen Scheren. Darüber hinaus befähigen diese Gliedmaßen die Krabbenspinnen zum Seitwärtslaufen.

In dieser Körperhaltung verharrt die Spinne stundenlang, um dann blitzschnell in die Nähe geratene Insekten jeglicher Art zu packen, Gift in sie hinein zu spritzen und sie dann auszusaugen. Der Überraschungseffekt führt dazu, dass auch Insekten, welche wesentlich größer als die Spinne sind, von ihr gepackt und getötet werden. Selbst Bienen, Wespen und sogar Hornissen können ihr zum Opfer fallen.

Gut getarnte Farbwechsler

Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass die Weibchen dieser Spinnenart, ähnlich wie ein Chamäleon, die Farbe ihres Körpers ändern können, und damit die Farbe ihres Untergrundes annehmen. Auf diese Weise sind sie gut getarnt und für potenzielle Opfer nicht zu erkennen. Das Exemplar auf dem Foto sitzt auf einem violettfarbenen „Schmuckkörbchen“, gerade vom gelben Blütenstand nach außen gewandert, daher noch gelb in der Färbung.

Die auf Blüten lauernden Krabbenspinnen reflektieren auch UV-Licht und wirken damit für ihre Beutetiere besonders anziehend. Für das potenzielle Opfer ist der UV-Reflexionspunkt attraktiv. Die Mustererkennung des Spinnenkörpers wird dadurch zusätzlich erschwert. So wirkt die für Insektenaugen markante UV-Reflexion als Tarnung der Spinne und gleichzeitig als Anziehung.

Oftmals werden die auf Blüten jagenden, farblich gut angepassten Tiere von vielen Menschen erst bei längerem Betrachten einer Blüte wahrgenommen. sz

