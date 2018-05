Die Sanierung rückt näher

Anzeige

Altlußheim.Mitte des vergangenen Jahres diskutierte der Rat über die Sanierung der in die Jahre gekommenen Rheinfranken-Halle. Dass die Halle ein Sanierungsfall ist, war unbestritten, zumal in den Monaten zuvor ein Architekturbüro mit einer Untersuchung des Zustands der Halle befasst war.

Dabei wurden die anstehenden Arbeiten ebenso erfasst, wie ein Sanierungskonzept für die Halle erstellt. Denn bei einem Sanierungsbedarf von rund 2,5 Millionen Euro war dem Rat klar, dass die Sanierung der Halle nicht an einem Stück zu finanzieren sei.

2,5 Millionen Euro sind viel Geld, weshalb die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen hatte, die Sanierung in vier Abschnitten in Angriff zu nehmen. Außen vor bei dieser Betrachtung blieben die Erneuerung der Innen- und Außentüren, der Fenster und die Errichtung eines weiteren Trainingsraums durch einen Anbau. Die Kosten hierfür werden auf weitere 700 000 Euro geschätzt. Wobei die Arbeiten an den Innentüren und den Wasserleitungen optional vorgezogen werden können, wie es damals hieß.