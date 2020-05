Die Seele baumeln lassen

Region.In diesen Tagen zieht es die Menschen hinaus in die Natur, wollen sie in der frühlingssatten Landschaft Abstand zu den Restriktionen der Corona-Pandemie gewinnen, die das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht hat. Auch unseren Leser Hagen Heer aus Hockenheim zog es hinaus, die herrliche Natur zu genießen. Anscheinend war er an einem Werktag unterwegs, denn ihm blieben die großen Menschenmassen erspart, die am Wochenende in Feld und Flur unterwegs waren. Sein Weg führte auch am Badesee in St. Leon vorbei. Nach diesem und dem Minigolf-Platz führt der Weg am Gewässer des ASV nach links und quert den Kraichbach, wo dieses schöne Bild entstand, dass uns Hagen Heer übermittelte. / sz

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.05.2020