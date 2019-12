Die Sternsinger sind unterwegs

Altlußheim.Die ökumenische Kinderkirche schickt in den ersten Januartagen ihre Sternsinger aus. Die Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Wir gehören zusammen – Frieden im Libanon und weltweit“. Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 Milliarden Euro wurden seither weltweit gesammelt, mehr als 74 400 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.

Die Sternsingeraktion findet von Donnerstag, 2. Januar, bis Sonntag, 5. Januar, statt und endet mit dem Abschlussgottesdienst in der katholischen Kirche am Montag, 6. Januar. Die Sternsingergruppen sind verpflichtet sich auszuweisen. Wer sich nicht sicher ist, ob es sich bei den Besuchern an der Haustür wirklich um Sternsinger handelt, der sollte nach dem Ausweis fragen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 31.12.2019