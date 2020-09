Die „Stoner Brigg“ im Jahreslauf

Altlußheim.Es ist schon ein lauschiges Fleckchen im Kirrlacher Wald, die Stelle an der die „Stoner Brigg“ den Kriegbach überquert. Von Reilingen aus ist das Brückchen nicht schwer zu finden – am Ortsausgang in Richtung Neulußheim geht es an einer Querungshilfe knapp hinter dem Kreisel über die Landessstraße und ab in den Wald Richtung Rentnerhütte. An dieser vorbei führt der Weg bis zur Marienstatue, direkt daneben die „Stoner Brigg“.

Von Alt- und Neulußheim aus kommend ist die Brücke nicht minder leicht zu finden – einfach dem Verlauf des Kriegbachs in südöstlicher Richtung, also flussaufwärts, folgen und man stößt unweigerlich auf die Bachquerung.

Um das Jahr 1800 herum aus Steinen errichtet, war sie eine absolute Seltenheit, in der Region dominierten Holzstege, über die der Verkehr mehr oder weniger problemlos rollte. Und dann eine Brücke ganz aus Steinen – kein Wunder, dass sich der Name „Stoner Brigg“ bis heute gehalten hat. Doch es ist nicht nur die Brücke, die fasziniert, sondern auch die Natur um sie herum, die im Laufe der Jahreszeiten ständig ihr Aussehen ändert, ohne ihren Charakter zu verlieren.

Auch für den Neulußheimer Künstler Rolf Bartling ist die „Stoner Brigg“ eine Inspiration. Mitte der 1990er Jahre hat er einen Bilderzyklus gemalt, der die Brücke im Lauf der Jahreszeiten zeigt. Bilder, die bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben.

Der seit 1970 in Neulußheim lebende Künstler, unter dem Kürzel „Roba“ vielen ein Begriff, hat die Gemeinde schon mit mehreren Ausstellungen erfreut, unter anderem war er der erste Künstler, der im Alten Bahnhof ausstellte und damit den Reigen der Kunstausstellungen dort eröffnete. Und wer aus Richtung Hockenheim in die Vier-Sterne-Gemeinde kommt, dem fällt als erstes das große „N“ am Anfang der Hockenheimer Straße auf. Auch dies ein Werk von Bartling.

Freundlicherweise hat es uns der Künstler gestattet, einige Bilder aus seinem Zyklus über die „Stoner Brigg“ abzudrucken. aw

