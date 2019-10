Die Tanzstars von morgen präsentieren sich

Altlußheim.Die Gemeinde steht bald wieder ganz im Zeichen des Tanzsports. Der TSV GymTa-Session lädt am Samstag, 23. November, zur Matinée und Tanzgala in die Rheinfrankenhalle ein.

Am Nachmittag ab 14 Uhr können bei der Matinée die Auftritte der Breitensportgruppen sowie weitere Darbietungen aus der Welt des Garde- und Schautanzsportes bewundert werden.

Solos und Duos treten auf

In lockerer Atmosphäre dürfen sich die Zuschauer bei Kaffee und Kuchen oder leckeren Snacks von den kleinen und großen Künstlern der Nachwuchsabteilungen verzaubern lassen.

Ein Besuch, der sich definitiv lohnen wird, denn hier sind die Stars von morgen zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Abend ab 19 Uhr entführen dann die Turnierformationen, Solos und Duos mit ihren Darbietungen, sowie die zahlreichen Auftritte befreundeter Vereine das Publikum bei der Tanzgala in die begeisternde Welt des Tanzsports. Auch dieses Jahr wird die Rheinfrankenhalle in ganz besonderen Glanz gehüllt, damit die Gäste die Vielfalt und Schönheit dieses Sports in einem feierlichen Ambiente in der Halle genießen können. zg

Info: Karten gibt’s unter www.gymta-session.de

