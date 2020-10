Die Treue der Mitglieder ist für den Verein unerlässlich

Altlußheim.Auch zu Corona-Zeiten gibt es schöne Momente, obwohl die Sängerinnen und Sänger derzeit nicht in kompletter Besetzung singen können. Ein Ständchen wäre das Mindeste gewesen, was Jubilarin Sabine Voye-Beil zu hören bekommen hätte. Ein kleines Fest hätten die Chormitglieder mit Sabine Voye-Beil gern gefeiert. Doch muss dies verschoben werden, bis wieder alle zur Chorprobe kommen können.

40 Jahre für ununterbrochenes aktives Singen, dafür sollte Sabine Voye-Beil geehrt werden. Der offizielle Festakt fand aufgrund der Pandemie nicht statt. Deshalb hat sich der Vorsitzende des AGV Frohsinn, Manfred Henkel, dazu entschlossen, den Geburtstag der Jubilarin zum Anlaß zu nehmen, dieses Jubiläum zu würdigen. Er dankte für die Treue, die auch zeige, wie wichtig und unerlässlich es für einen Chor sei, solche Sängerinnen und Sänger in seiner Mitte zu haben.

Probenbeginn noch ungewiss

Der Chor wird in kleinen Gruppen nicht vor Mitte/Ende November in die Proben einsteigen, natürlich unter größter Sorgfalt was die Hygienebedingungen anbelangt und obendrein behalten Manfred Henkel und Dirigentin Maria Löhlein-Mader die Entwicklung der Infektionszahlen fest im Blick. Der Chor wird rechtzeitig informiert. mh

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.10.2020