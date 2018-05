Dienstleister wäre das Ende für den Trägerverein

Anzeige

Neulußheim.Es mussten schon einige Stühle geschleppt werden, bis jeder Besucher bei der Ratssitzung einen Platz hatte. „Mehr geht nicht“, war sich Bürgermeister Gunther Hoffmann sicher, als er die Sitzung im proppenvollen Bürgersaal eröffnet. Gleich zu Beginn der Sitzung wurde deutlich, welchem Punkt die Hauptaufmerksamkeit der Besucher galt: der Neubesetzung der Leitung des Jugendtreffs Point.

Ein weiteres Kontingent betraf eine Reihe junger Mütter, die sich sorgen, dass es in der Gemeinde nicht genügend Kindergartenplätze gibt. Wobei der Fokus auf dem Bereich der Ganztagsbetreuung liegt, denn die Mütter sind berufstätig, schon jetzt darauf angewiesen, dass ihre unter dreijährigen Kinder tagsüber betreut werden. Dies sei, so der Tenor der jungen Frauen, nicht mehr gewährleistet, wenn die Kinder drei Jahre alt sind und in den Kindergarten kommen, der nicht den ganzen Tag abdeckt.

Ganztagesplätze sind Mangelware

Auch für Hoffmann ein Problem, das auf seine Lösung wartet. Allerdings sah er die Verwaltung außen vor. Diese habe ihre Hausaufgaben gemacht. Sowohl der gesetzliche Anspruch an Krippenplätze als auch der an Kindergartenplätzen sei erfüllt. Sowohl im Ü 3- als auch im U 3-Bereich reichten die Plätze aus, verkündete der Bürgermeister und legte den Finger in die Wunde: „Was nicht reicht, sind Ganztagesplätze im Kindergarten, im Ü 3-Bereich.“