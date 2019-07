Dieser „Ring of fire“ wird bejubelt statt gelöscht

Reilingen.„Wasser marsch, das Haus brennt, wir müssen löschen“, rufen die Kinder laut, greifen zum großen Feuerwehrstrahlrohr und spritzen zielgenau in die Flammen des bunten Holzhauses. Als die letzten gelöscht sind, leuchtet der Stolz in den Kinderaugen und sie fühlen sich wie echte kleine Feuerwehrfrauen- und Männer. Schnell packen sie ihre Eltern an der Hand und laufen zur nächsten Attraktion – und

...