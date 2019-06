Altlußheim.Wenn seine Stimme erklingt, weiß jeder: Die Party ist mitten im Gang. Ob „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“ oder der Klassiker „Anton aus Tirol“, die Titel von DJ Ötzi sind ein Garant für Partystimmung – nicht nur beim Apres-Ski oder in der Fasnacht. Beim Altlußheimer Oktoberfest wird es am Freitag, 20. September, nicht anders sein. Und doch wird es einen gewaltigen Unterschied zum normalen Prozedere geben: Denn DJ Ötzi wird dann in der Rheinfrankenhalle höchstpersönlich seine Songs zum Besten geben.

Seit 20 Jahren steht DJ Ötzi, mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedle, nun auf der Bühne und legt in seinem Jubiläumsjahr Station in Altlußheim ein. Mit „Anton aus Tirol“ erlangte DJ Ötzi 1999 schlagartige Berühmtheit im deutschsprachigen Raum. Mit „Hey Baby“, einer Coverversion von Bruce Channel, setzte der Österreicher ein Jahr später noch einen drauf – selbst in den USA wurde der Titel gespielt.

„Es ist uns eine große Ehre, dass wir den österreichischen DJ für unser Event gewinnen konnten“, freut sich Veranstalter Sascha Veth. Wer dabei sein will, hat jetzt die Chance, Tickets zu gewinnen. Wir verlosen unter unseren Lesern 10 x 2 Tickets. Um zu gewinnen, schreiben Sie bis Montag, 8. Juli, eine E-Mail mit dem Betreff „DJ Ötzi“ und Ihren Kontaktdaten an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de und verraten Sie uns, warum Sie beim Oktoberfest mit DJ Ötzi dabei sein wollen. Die Gewinner werden im Anschluss ausgelost und benachrichtigt. Aber das ist noch nicht alles: „Alle Gewinner landen zudem im Lostopf für ein „Meet and Greet“ mit dem Österreicher“, verspricht Veranstalter Sascha Veth. Wer mit seiner E-Mail am meisten überzeugt, hat die Gelegenheit zusammen mit seiner Begleitung DJ Ötzi beim Oktoberfest persönlich kennenzulernen.

Los geht’s am Freitag, 20. September, in der Rheinfranken-Halle ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Ehe der Stargast des Abends auf der Bühne stehen wird, wird die Partyband „Firma Holunder“, bekannt vom Ketscher Backfischfest, dem Publikum ordentlich einheizen. „Party ist unser Handwerk, und wir verstehen unseren Job“, sind sich die Entertainer sicher, für den richtigen Auftakt zu sorgen, bevor das Ötzi-Fieber ausbricht.

Wer bei der Verlosung kein Glück hat: Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.veth-events.de, sowie bei der Papeterie Hiller. zg/sb

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.06.2019