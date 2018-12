Drei Könige machen sich auf den Weg

Altlußheim.Wie jedes Jahr werden viele Kinder in den ersten Januartagen in den Straßen ihrer Heimatgemeinde unterwegs sein, um den Segen in die Häuser zu bringen.

Nach mehreren Vorbereitungstreffen werden sich die einzelnen Gruppen am Mittwoch, 2. Januar, in der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk um 9.45 Uhr zu einer kleinen Aussendungsfeier treffen und anschließend gemeinsam um 10.30 Uhr das Rathaus segnen. Von dort ziehen die einzelnen Gruppen mit Kaspar, Melchior und Balthasar mit ihrem Sammelausweis in die Straßen des alten Ortskerns mit Rheinhäuser und Hauptstraße.

Am Donnerstag segnen die Heiligen Drei Könige die Häuser vom Altreut bis zur Kurpfalzstraße. Am Freitag, 4. Januar, sind die Sternsinger in der Hockenheimer Flur eins und zwei unterwegs und am Samstag und Sonntag sind die Sternsinger in der Siedlung anzutreffen.

Abschlussdankgottesdienst ist am Sonntag, 6. Januar, 10 Uhr, in Altlußheim. zg

