Altlußheim.Der Schriftzug „Vielen Dank, Peter“ prangte groß auf der Leinwand des Bürgersaals. Umrandet war er mit Fotos von Peter Bierlein. Feuerwehr, Gemeinderat und zahlreiche Ehrengäste waren zur Feierstunde anlässlich seiner Verabschiedung aus dem Amt des Kommandanten gekommen. Zehn Jahre hatte er an der Spitze der Altlußheimer Feuerwehr gestanden und sich entschlossen, das Amt in jüngere Hände zu geben.

Zum Kommandanten wurde bei der Jahreshauptversammlung Thorsten Lehrenkrauß gewählt, und der fasste nach den Klängen des Spielmannzugs Bierleins großen Einsatz für die Feuerwehr in Worte. „Es gibt so viele Eindrücke, die du als Kommandant hinterlassen hast“, sagte Lehrenkrauß anerkennend. Es wurden ein Löschgruppenfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen gekauft. Der Tausch des Rüstwagens und die Beschaffung des neuen Bootes erhöhten die Schlagkraft der Wehr. Auch die Renovierung des Gerätehauses war ein großes Thema, das Peter Bierlein in seiner Zeit als Kommandant auf den Weg brachte, und bis auf den Umbau der Funkzentrale sind alle Arbeiten abgeschlossen.

Motivator und Vorbild

Vor seiner Zeit als „Feuerwehrchef“ war Bierlein als stellvertretender Kommandant tätig und Jahrzehnte im Feuerwehrausschuss aktiv. Dazu übte er das Amt des Unterkreisführers aus und zeigte als Ausbilder für die Truppmann- und Truppführerausbildung vielen angehenden Feuerwehrkräften, wie sie im Einsatz sicher vorgehen.