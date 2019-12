„Ein Bau für die Gemeinde und ihre Aktivitäten“

Alt-/Neulußheim. „Zur Überlegung und Planung eines solchen bisher einzigartigen und zukunftsorientierten Projektes war einfach auch eine gewisse Zeit notwendig.“ Dekan Jürgen Grabetz machte in verständlichen und glasklaren Worten deutlich, wie wichtig gerade in unserer Zeit eine Kirche ist „als wichtige Heimstatt einer christlichen Gemeinde“. Man brauche Orte, an denen man

...