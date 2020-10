Ein Hauch von Marokko

Neulußheim.Dass das Auge mitisst, das ist nichts Neues bei den kleinen aber feinen Veranstaltungsabenden, die die Vorsitzende des Gewerbevereins Katja Brömmer mit ihrem „Eventwerk“ veranstaltet. Bei „Kino kulinarisch“ bekommt das Sprichwort „Das Auge isst mit“ aber eine ganz andere Bedeutung. Denn neben einem Drei-Gänge-Menü bekamen 20 Gäste den Filmklassiker von 1942 „Casablanca“ serviert. Und während Humphrey Bogart seiner „Kleinen“, Ingrid Bergman, vielfach in die Augen schaut, zaubert Katja Brömmer in der Küche des „Küchenstudio Kobras“ zum Filmtitel passend marokkanische Köstlichkeiten.

Zwar wurden für den Film „Casablanca“ keine Szenen in Marokko gedreht, aber natürlich spielt die Handlung dieses Klassikers nahezu vollständig in der westmarokkanischen Hafenstadt. Und so entsteht an diesem Abend eine marokkanische Atmosphäre für alle Sinne und lässt die Gäste in den Film, den fast alle schon einmal irgendwann gesehen haben, noch tiefer eintauchen.

Von witzig bis pikant

Nach einer gänzlich unmarokkanischen Currywurst mit Popcorn, einer witzigen Kombination für den Beginn eines solchen Abends, beginnt der erste Teil des Films. Auch ein leckerer Aperitif mit Gin wird gereicht, der eine passende Einstimmung auf Ricks Bar gibt. In der ersten Pause wird dann eine pikante Kichererbsensuppe mit Gambas serviert. Während Rick seiner Ilsa das erste Mal tief in die Augen schaut, was von den Zuschauern mit einem tiefen Seufzen quittiert wird, bekommt der Hauptgang seinen letzten Feinschliff. Auf den Teller kommt dann das als „Tajine“ bekannte marokkanische Lammragout mit Couscous und einem Gurkensalat mit leichter Zimtnote.

Während Sam dann zum wiederholten Male „As Time Goes By“ anstimmt, kommt Katja Brömmer in der Küche richtig ins Rotieren. Denn als Nachtisch hat sie eine aufwendige Variation dreier verschiedener marokkanischer Süßspeisen ausgewählt, die während der letzten Minuten des Films noch zubereitet und hergerichtet werden. Aber als die Zeit und der Film vorüber sind, kann sich das Dessert wirklich sehen lassen – eine Punktlandung.

Die Idee eines solchen Abends hat sich Katja Brömmer von ihrem Cousin Daniel Brettschneider abgeschaut, der den Abend ebenfalls begleitet und eingangs einige Willkommensworte spricht. Seine Idee, Lieblingsfilme mit dazu passenden Gerichten zu einem gemeinsamen Erlebnis zu kombinieren, hat er in den vergangenen zehn Jahren schon vielfach und mit großem Erfolg in Offenbach und Frankfurt umgesetzt.

Auch das Buch „Kino Kulinarisch“ (im Buchhandel erhältlich) entstand daraus. Das Eventwerk möchte auch in Neulußheim diese Reihe etablieren und plant im Januar den nächsten Abend mit einem zum dann gezeigten Film arrangierten Menü. Die Gäste werden sich nach diesem Erlebnis für alle Sinne eine Wiederholung sicherlich herbeisehnen. Spiel‘s noch einmal, Sam!

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020