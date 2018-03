Anzeige

ALTLUSSHEIM.„Hauptursache für eine Rattenansiedelung ist, dass noch immer zu viele Menschen Essensreste in die Kanalisation, also in die Toilette kippen“, appelliert Daniel Staiber, dass man Nahrungsmittelreste in Papier verpackt in der Biotonne entsorgen soll, danach werden sie der Kompostierungsanlage zugeführt.

Ratten sind Überträger diverser Krankheiten, bedingt durch ihren Lebensraum sind sie vielen gefährlichen Erregern ausgesetzt, „das reicht von Colibakterien und Salmonellen bis Hantavirus“, schildert Staiber. Diese Erreger verursachen Krankheitsbilder von schwerem Fieber und ebensolchen Durchfällen bis zu Nierenversagen und schweren Lungenerkrankungen.

Nicht zu vergessen sei, dass Ratten bereits nach 50 bis 70 Tagen geschlechtsreif werden, Würfe von fünf bis 20 Jungtieren sind dann keine Seltenheit. Zudem würden Fälle mit Kakerlaken- und Bettwanzenbefall wieder zunehmen, erklärt Staiber.