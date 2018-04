Anzeige

Alt-/Neulußheim.Alle Vorbereitungen sind getroffen, selbst das Wetter will sich zum Wochenende einen Ruck geben – der Eröffnung des Blausees am morgigen Samstag steht nichts mehr im Wege. Und die Fans des Naherholungsgebiets wissen es schon längst: Nur am morgigen Samstag gibt es die Saisonkarten mit einer Ermäßigung von 5 Euro.

Natürlich richten sich die Blicke der Verantwortlichen in den nächsten Tagen und Wochen mit bangen Blicken Richtung Himmel, immerhin hängt der Erfolg für das Bad überwiegend vom Wetter ab und sollen die Besucherzahlen der vergangenen Jahre mal wieder getoppt werden. Doch Bangemachen gilt nicht, weshalb voller Optimismus einmal von einem Bilderbuchsommer ausgegangen werden soll.

Platz für Spiel und Sport

Scheint die Sonne, steht einem unbeschwerten Badespaß nichts im Wege, die großzügige Freizeitanlage rund um den See bietet viel Raum. Bis zu 10 000 Besucher können sich täglich auf den Liegeflächen zwischen den schattenspendenden Bäumen erholen, ohne dass man sich auf die Füße tritt, Platz gibt es zur Genüge. Und er reicht obendrein noch für verschiedene Sportbereiche, seien es ein Beachvolleyballfeld oder Bolzplätze. Und für die kleinen Besucher gibt es attraktive Spielgeräte, so dass auch bei ihnen keine Langeweile aufkommen dürfte. Für die Kleinen gibt es einen abgegrenzten Nichtschwimmerbereich.