Ein Schritt zu mehr sozialem Wohnraum

Reilingen.Bezahlbaren Wohnraum schaffen, ist für viele Gemeinden und Städte ein sehr großes Anliegen – so auch in der Gemeinde Reilingen. Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG) baut in der Graf-Zeppelin-Straße ein Wohnhaus mit sieben Einheiten. Der Spatenstich am Donnerstagabend markierte offiziell den Beginn der Arbeiten, die Ende 2021 fertig sein sollen.

Bürgermeister Stefan Weisbrod betonte, dass mit der Firma Sattler Bau GmbH aus Birkenau und dem Architekturbüro Vögele zuverlässige Partner gefunden wurden. Schon das Bauprojekt mit acht Wohneinheiten an der Ecke Wilhelmstraße/Graf-Zeppelin-Straße wurde erfolgreich umgesetzt.

Das Mehrfamilienhaus mit sieben Einheiten auf rund 500 Quadratmeter Wohnfläche, die innerhalb eines Jahres entstehen sollen, belaufen sich auf Kosten von 1,5 Millionen Euro. Erfreuliches berichtete Weisbrod, dass die Gemeinde 600 000 Euro Zuschüsse vom Land erhalten werde, die in Abzug gebracht werden können. „Diese Zuschüsse erhalten wir gerade wegen der Aufgabe, der zur Verfügungstellung von preisgünstigem, sozialverträglichem Wohnraum“, erklärte der Bürgermeister, für den dieses Bauprojekt wie ein „Sechser im Lotto“ sei. Die entstehenden Wohnungen sind sozialgebunden, denn es werde damit beabsichtig, für sozial schwächere ein Wohnraumangebot zu schaffen, „was auch dringend notwendig ist“.

Für das Gemeinwohl

Gregor Sattler von der Baufirma Sattler hob hervor, dass es immer schwieriger sei, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die Kosten exorbitant gestiegen seien. Daher sei es für ihn und seine Firma wichtig, nicht die reine Gewinnerzielungsabsicht vor Augen zu haben, sondern vor allem für das Gemeinwohl etwas zu tun. Zum Abschluss seiner kurzen Rede hatte Sattler einen Wunsch: „Ich wünsche mir eine unfallfreie Baustelle, die zügig voranschreitet und von einem harmonischen Miteinander geprägt ist. Ich verspreche ihnen ein genauso gelungenes Werk wie in der Graf-Zeppelin-Straße 17.“

Eberhard Vögele vom Architekturbüro brachte die aktuelle Corona-Pandemie ins Spiel, denn dadurch entstehe eine weitere Herausforderung für die Arbeiten auf der Baustelle, „die wir aber sicherlich gemeinsam meistern werden“. Des Weiteren sei er überzeugt davon, dass ein Gebäude entsteht, „das sich hier in dieser Straße sehr gut einfügen wird“.

Zum Abschluss wünschte Kämmerer Christian Bickle ein erfolgreiches Gelingen für die Baustelle und hob hervor, „dass heute ein wichtiger Tag für die KWG ist“.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020