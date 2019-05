Ein sprudelnder Gewinn

Altlußheim.Beim ersten „Vesper uff de Gass“ konnte das „Team Altlosse“ des Ortsvereins der Grünen bei großen Resonanz der Bevölkerung viele gute Gespräche führen.

Während der Veranstaltung wurden von Kandidatin Christine Müller-Beblavy die Losgewinner gezogen. Über einen Sodastream Crystal freut sich Tina Plaschka, Platz zwei, die Blausee-Jahreskarte, geht an Barbara Loy und Caroline Dups kann für 20 Euro in Altlussheim einkaufen. Die Preisübergabe erfolgte teils vor Ort am Salierplatz, teils beim Wahlkampfstand. Hier wurde der Hauptgewinn von dem Mitglied des Kreisvorstandes und Staatssekretär des Umweltministeriums Dr. Andre Baumann an Familie Plaschka überreicht.

Am Infostand am Samstag, 25. Mai, von 8 bis 12 Uhr in der Ortsmitte, Ecke Hauptstraße/Rheinhäuserstraße, wird der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz teilnehmen. hop

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.05.2019