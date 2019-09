Ein Unterschlupf für Vögel

Altlußheim.Die Frauengruppe des Ortsvereins der SPD, AsF, hat sich für das Ferienprogramm der Gemeinde etwas Kreatives einfallen lassen: Basteln von Vogelhäuschen aus Getränkekartons. Kinder die Natur, die Bedürfnisse von Tieren und deren Lebensweise zu vermitteln, hat man sich zur Aufgabe gemacht.

Zahlreiche motivierte Kinder haben sich in der Grillhütte eingefunden, um diese Herausforderung anzunehmen. Die Mädchen und Jungen machten sich an die Arbeit, um die bereits vorbereiteten Kartons zu bearbeiten. Zuerst wurde eine Sitzstange für die Vögel angebracht, danach wurde eine Öffnung herausgeschnitten, die den Ein- und Ausgang darstellt. Nun wurden die Häuschen mit bunter Acrylfarbe bemalt.

Nach so viel kreativem Arbeiten, nutzte man die Trocknungszeit für eine Pause zum Spielen und Toben auf dem Gelände. Nun ging es sozusagen in die Endphase der Fertigung. Stöckchen wurden für das Dach vorbereitet und dieses danach damit beklebt. Nun war es aber an der Zeit für ein Eis, das man bei den heißen Temperaturen besonders genoss. Bevor man das vollendete Werk stolz den Eltern präsentierte, wurde noch ein Draht zum Aufhängen des Häuschens angebracht. pso

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.09.2019