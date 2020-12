Ein Zeichen der Hoffnung

Altlußheim.Nachdem die evangelische Kirchengemeinde alle Präsenzgottesdienste wegen der Pandemie absagen musste, bietet sie jedoch folgende Youtubegottesdienste an Weihnachten an.

An Heiligabend wird um 17 Uhr eine Familienchristvesper gesendet. Es wird ein Gespräch zwischen der Sprechpuppe Ronja und Pfarrer Zaiss zum Thema: „Das Geschenk der Geschenke“ geben. Um 22 Uhr ist die Christmette zu sehen. Pfarrer Zaiss predigt zum Thema „ Das Volk im Finstern sieht ein Licht“.

Am 1. Weihnachtstag wird ein Gottesdienst mit Abendmahl gesendet. Die Botschaft „Fürchtet euch nicht“ steht im Mittelpunkt. In allen Gottesdiensten spielt Klaus Wörner die Orgel.

An Weihnachten ist die Krippe der Gemeinde im Fenster des Emil-Frommel-Hauses zu sehen. Daneben steht der geschmückte Christbaum. Davor ist das Licht von Bethlehem zu finden, von dem das Licht in einer eigenen Laterne mitgenommen werden kann. Ebenso liegen Materialien für Weihnachten zu Hause zum Mitnehmen aus. An Weihnachten ist die Kirche von innen her farbig beleuchtet und will Hoffnung nach außen strahlen. mz

