Einbrecher erbeutet Schmuck und Parfüm

Altlußheim.Einbrecher haben in einem Anwesen in der Schwabenstraße Schmuck und Parfüm gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, liegen über die Höhe des Schadens noch keine genauen Erkenntnisse vor. Der Einbrecher nutzte die Abwesenheit der Bewohner aus und drang am Mittwoch, zwischen 17.30 und 20.30 Uhr, durch Aufhebeln des Küchenfensters in die Wohnung ein. Hier durchsuchte er nahezu alle Räumlichkeiten sowie sämtliches Mobiliar nach Diebesgut. Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung beauftragt.

Da sich bereits drei aufmerksame Anwohner bei der Polizei meldeten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden mögliche weitere Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 in Verbindung zu setzen. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 06.11.2020