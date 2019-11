Einen Ort der Trauer schaffen

Tischtennis

Prautzsch: Wollen Siegesserie beginnen

Mal wieder gewinnen – das ist nach einer Durststrecke unisono das Ziel der beiden Ketscher Teams in der Oberliga und Badenliga. Die Frauen erwarten am Samstag (18 Uhr, Turnhalle am Rathaus) Oberliga-Aufsteiger TTV Ettlingen, der ...