Eingesegnet, als der Mensch den Mond betrat

Altlußheim.60 ehemalige Konfirmierte haben das Fest der goldenen (50 Jahre), diamantenen (60 Jahre), eisernen (65 Jahre), Gnaden- (70 Jahre), Kronjuwelen- (75 Jahre) und Eichenen Konfirmation (80 Jahre) in einem Festgottesdienst mit Abendmahl in der evangelischen Kirche gefeiert.

Pfarrer Matthias Zaiss hielt zu Beginn seiner Predigt einen Rückblick und nannte Ereignisse, die in den jeweiligen Jahren der Einsegnung waren, beispielsweise die Mondlandung oder die Erfindung der Barbiepuppe. Er ging auch darauf ein, was sich alles in den Jahrzehnten auch im Glauben veränderte und ging auf das Evangelium ein, in dem Jesus die Jünger fragt: „Wollt auch ihr weggehen?“ „Vieles kann uns den Glauben erschüttern“, sagte Zaiss.

Am Glauben festhalten

Er ermutigte alle, immer wieder am Glauben festzuhalten. „Mit Jesus Christus gehen, das ist die Aufgabe eines ganzen Lebens. Lassen wir uns darum im Segen und im Abendmahl dazu heute stärken. Damit auch wir sagen können wie damals Petrus: ,Nur deine Worte führen zum ewigen Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du Christus bist, in dem Gott uns begegnet. Und damit gehen wir weiter‘“. Am Nachmittag kamen viele der Jubilare bei Kaffee und Kuchen im Emi-Frommel-Haus zusammen und erinnerten sich an damals. mz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.04.2019