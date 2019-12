Einsegnung neuer Mitglieder

Altlußheim.Bis zum Ende der Kirchengemeinderatswahl in Altlußheim haben 21,4 Prozent der Wahlberechtigten aus der Gemeinde ihre Stimme abgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

Die folgenden acht Kandidaten sind gewählt worden und gehören im nächsten Jahr dem neuen Kirchengemeinderat an: Erika Braun, Claudia Gogol, Birgit Moser, Traudel Oßwald, Lilli Schmitt, Wolfgang Schmitt, Doris Wittke und Klaus Zöller.

Der Gottesdienst mit Einführung und Einsegnung der neuen Kirchengemeinderatsmitglieder findet am Sonntag, 12. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Altlußheim statt. Hier werden auch die ausscheidenden Mitglieder offiziell aus ihrem Amt verabschiedet. Die Bekanntgabe im Gottesdienst findet an diesem Sonntag, 8. Dezember, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. zg

