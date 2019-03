Eintrittspreise für Blausee angehoben

Altlußheim.Es war eine kurze, überaus erfreuliche Sitzung, zu der die Mitglieder des Zweckverbandes Lußheim im Bürgersaal des Bürgerhauses zusammengekommen waren. Neben den Themen Abwasser und Häckselplatz hat der Verband ein großes Betätigungsfeld – den Blausee. Und bei diesem sorgte der Rekordsommer des vergangenen Jahres für eine überaus positive Nachricht an die Verbandsversammlung – die Einnahmen stiegen deutlich.

Verbandsrechner Andreas Emmerich, Neulußheim, er trug der Versammlung die Jahresrechnung 2018 vor, sah die Betreiber des Sees wohl als die einzigen, die sich über die Rekordhitze freuen konnten. Sorgte sie doch für einen wahren Besucheransturm. Statt erwarteter Einnahmen von rund 200 000 Euro an Eintrittsgeldern kamen rund 265 000 Euro in die Kasse.

Umsatzboom im Juli

Die umsatzstärksten Monate waren der Juli und der August mit rund 45 000 beziehungsweise 33 000 Besuchern. Die meisten Besucher an einem Tag wurden am Sonntag, 5. August, gezählt: Genau 4894 Personen suchten an diesem Tag Abkühlung am Blausee.

Die große Freude über den großen Besucheranstrum vergangene Saison konnte Verbandsvorsitzender Uwe Grempels, der Altlußheimer Bürgermeister, mit einem Bericht für die Wasserqualität noch toppen – der Blausee wird nach der Auswertung der Badewasserbefunde 2018 durch die EU erneut in der Kategorie „quality Status: Excellent“ eingestuft. Was bedeutet, dass der Badesee in der Badegewässerkarte Baden-Württemberg erneut mit einem blauen Quadrat ausgewiesen wird. Zurück zur Jahresrechnung: Das Plus bei den Einnahmen durch den Blausee war nicht das einzig Positive bei dem Zahlenwerk: Wie Emmerich mitteilte, ist der Zweckverband schuldenfrei, die letzten Kredite wurden im vergangenen Jahr getilgt. Die Gesamtumlage für die beiden Gemeinden zusammen liegt bei rund 76 000 Euro – im Vorjahr war es noch gut eine halbe Million Euro.

Beim Bereich Abwasser wurden Investitionen von rund 27 000 Euro für die Ertüchtigung des Hebewerks in Altlußheim sowie das notwendige Baugrundgutachten für das geplante Rückhaltebecken Industriestraße getätigt und beim Häckselplatz, an Benutzungsgebühren wurden rund 3500 Euro erzielt, fielen keine Investitionen an.

Verband ist schuldenfrei

Im Bereich der Freizeitanlage Blausee fielen an Investitionen rund 17 800 Euro an, der Löwenanteil für die Neuordnung der Grünanlage, 7500 Euro, für den Brunnen 5500 Euro, und eine neue Lautsprecheranlage 3400 Euro sowie die Wassergewinnungsanlage 1400 Euro.

Insgesamt ein überaus erfreuliches Ergebnis, bilanzierte Emmerich, getrübt nur von einem Wehmuttropfen, der in diesem Fall ein richtiges Rinnsal war – ein Wasserrohrbruch hinterließ Kosten von fast 20 000 Euro für versickertes Wasser. Weshalb Sven Nitsche (FW), Neulußheim, dann auch wissen wollte, ob es keine technischen Voraussetzungen gebe, einen solchen Wasserverlust, beispielsweise mit Durchflussmesser zu verhindern. Zumal der Wasserrohrbruch im Winter war, außerhalb der Saison und daher unbemerkt blieb. Werner Köhler (FW), Altlußheim, sah diese Möglichkeit bei einem kleinen Riss im Rohr nicht, weshalb er vorschlug, außerhalb der Saison das Wasser abzustellen. Claudia Kohpeiß (Grüne), Altlußheim, wollte wissen, ob von dem Wasserschaden die sanitären Anlagen betroffen gewesen seien.

Wasserrohrbruch trübt Bilanz

Nein, erwiderte Marco Schmidt vom Bauamt Altlußheim, der Schriftführer des Verbandes, der Rohrbruch sei unterirdisch gewesen. Und abschalten könne man das Wasser im Winter nicht, der Strang versorge das Naturfreundehaus mit. Bürgermeister Grempels verwies auf die Riesenmenge des Wasserverlustes, „23 000 Kubikmeter“, das könne kein kleiner Riss gewesen sein. Er will sich erkundigen, ob es ein System gibt, solche Wasserverluste frühzeitig zu bemerken.

Keine Aussprache gab es über den nächsten Tagesordnungspunkt, die Anpassung der Eintrittspreise, die letztmals 2011 angehoben wurden. Zudem Grempels von einer moderaten Erhöhung sprach, die bereits in der Versammlung vorberaten worden sei. Durch die Erhöhung würden sich, ausgehend von den Besucherzahlen des vergangenen Jahres, rechnerisch Mehreinnahmen von rund 17 000 Euro ergeben.

