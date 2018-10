Einzelstücke selbst kreiert

Oberhausen-Rheinhausen.Der Oktober endet mit einer Ausstellung von vielen kreativen Köpfen – und entlässt die Besucher mit einzigarten Stücken in den November und die kommende Weihnachtszeit. Die Hobbykünstler Rheinhausen zeigen am Samstag, 27., 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 28. Oktober, 10 bis 18 Uhr, in der Tullahalle Rheinhausen zum 26. Mal ein breitgefächertes Angebot an Hobbyarbeiten.

Gezeigt werden Holzdeko-Arbeiten, Puppenminiaturen und Schaukästen, Dekoartikel, Häkel- und Strickarbeiten, Malerei, Modellkarussells, handgefärbte und gesponnene Wolle, selbstgemischte Gewürze und vieles mehr. Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitagabend von Bürgermeister Martin Büchner. Mitwirken werden auch die „Instrumonster“, eine Gruppe junger Musiker des Jugendorchesters des Musikvereins Einigkeit Rheinhausen. zg

