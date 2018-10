Engel für „Engelsdienst“

Altlussheim.Vor zehn Jahren hatte Pfarrerin Ester Kraus das Demenzcafé „Lichtblick“ ins Leben gerufen. Zusammen mit der kirchlichen Sozialstation Hockenheim hat sich diese Einrichtung schnell etabliert und wurde sehr gut angenommen. Frauen aus dem Frauenkreis hatten sich bereiterklärt, hier mitzuhelfen, egal ob Fahrdienst, Kuchen backen oder bei Bastelarbeiten unterstützen. Ulla Kurtz von der Sozialstation hatte sehr gerne die Leitung des Demenzcafés übernommen.

Am Montag war ein Geburtstagsfest vorbereitet worden, zu dem Pfarrer Matthias Zaiss, Bürgermeister Uwe Grempels und Pflegedienstleiter Micha Böbel gekommen waren. Ulla Kurtz dankte Pfarrer Zaiss und der evangelischen Kirchengemeinde, dass das Demenzcafé in den Räumen des Emil-Frommel-Hauses Obdach gefunden hat.

Ablauf bleibt immer gleich

Ab und an hält Matthias Zaiss eine kurze Andacht mit den Teilnehmern des Demenzcafés, was immer auf positive Resonanz stößt. Manchmal kam schon der Kindergarten zu Besuch, das gefällt den Senioren besonders gut. Und es wurden Ausflüge zum Rhein oder in den Vogelpark gemacht. Juli und August verbringen die Teilnehmer des Demenzcafés gerne draußen in der freien Natur, in Ketsch haben sie da eine Unterkunft gefunden. Wichtig für die Demenzpatienten ist der immer gleiche Ablauf des Nachmittages.

Ulla Kurtz informierte im Gespräch mit unserer Zeitung über die einzelnen Punkte. So werden Namenskärtchen an der Kleidung befestigt. Ein Stuhlkreis mit Begrüßungsspruch gehört dazu, die Senioren dürfen sich vorstellen. Es gibt immer verschiedene Angebote, wie Balancieren mit Luftballons oder Gedächtnisübungen. Manchmal wird gebastelt oder gesungen. Auch Sitzfußball mit einem Wasserball kommt immer gut an. Das gemeinsame Kaffeetrinken muss unbedingt sein und ein Abschiedslied gehört natürlich auch dazu.

Pfarrer Matthias Zaiss sah in den zehn Jahren einen Grund zum Feiern. Er ist stolz darauf, hier eine solche Gemeindegruppe zu haben und diese offen für Teilnehmer aus anderen Gemeinden zu halten. Den Helferinnen sprach er besonderen Dank aus für ihre unermüdliche Arbeit. „Ihre Ehrenamtlichkeit ist ein Engelsdienst“, fasste Zaiss zusammen. In der christlichen Lehre weisen Engel die Wege im Hier und Jetzt. Für jede Betreuerin hatte er einen Engel als Geschenk dabei.

Auch Bürgermeister Uwe Grempels war gekommen um Glückwünsche zu überbringen. „Ich möchte ihr Tun ganz besonders würdigen“, so Grempels. Er informierte, dass 40 Prozent der Deutschen sich im Ehrenamt engagieren und damit echte Säulen der Gesellschaft sind. „Sie nehmen sich hier Zeit für ihre Mitmenschen, davor kann ich nur den Hut ziehen“, beendete er seine kurze Ansprache. Für jede der Damen hatte er eine Rose dabei, die er am Tisch verteilte.

Die letzte Rede hielt Pflegedienstleister Micha Böbel von der Sozialstation. Er empfindet das Café „Lichtblick“ als gelebte Diakonie und bestätigte, dass sich die Helferinnen in den zehn Jahren in ihren Fähigkeiten weiterentwickelt haben. Sein besonderer Dank galt Ulla Kurtz. So ein Projekt kann man nur leiten, wenn man voll und ganz dahintersteht, lobte Böbel.

Die Senioren warteten schon ungeduldig auf Kaffee und Kuchen, davor sangen sie noch mit Mandolinenbegleitung von Micha Böbel „Nun danket alle Gott“. Der nachfolgende Kaffeeklatsch gab dann Gelegenheit zu Gesprächen und dem Austausch von Erinnerungen.

