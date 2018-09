Entdeckungstour auf der Festwiese

Alt-/Neulussheim.Die „Naturveranstaltung“ der Grünen Lußheim am Sonntag richtet sich speziell an Kinder ab sechs Jahren und ihre Eltern sowie Großeltern. In der Ankündigung der Grünen heißt es dazu: „Auf der Wiese und am Boden gibt es viele Tiere, die wir gar nicht sehen können. Mit Becherlupen ausgerüstet, gehen wir auf Bodensafari, um diese Tiere zu entdecken und spielerisch Wissenswertes über sie zu erfahren.“

Unterstützung erhalten die Grünen von Christine Müller-Beblavy. Die Waldpädagogin wird gemeinsam mit den Kindern und ihren Eltern auf Entdeckungsjagd gehen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Jüngere Geschwister können gerne mitgenommen werden. Treffpunkt ist am Sonntag, 23. September, um 14 Uhr auf der Festwiese am Rhein in Altlußheim. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018