Erdwärme soll Gotteshaus beheizen

Altlußheim.Wo Erdwärmegewinnung draufsteht, steckt nicht immer Geothermie drin. Diese Feststellung unterstrichen die Mitglieder des Gemeinderats, als sie einstimmig dem Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags zustimmten zwischen der Gemeinde Altlußheim und der evangelischen Kirchengemeinde, damit für die Heizung des Kirchengebäudes Erdwärme eingesetzt werden kann.

Wenn die evangelische Kirche dieses Jahr renoviert wird, soll die Heizung umgestellt werden auf Nutzung von Erdwärme mittels einer Wärmepumpenanlage. Dafür sind Erdsonden in bis zu 15 Metern Tiefe erforderlich, die mit zugehörigen Leitungen auf dem Grundstück der politischen Gemeinde angelegt werden müssen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hatte sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, das Grundstück für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen, die Gemeinde sollte einen Dienstbarkeits- und Gestattungsvertrag aufsetzen. Dem Entwurf dieses Vertrags hat der evangelische Kirchengemeinderat bereits zugestimmt.

Mit Geothermie nicht vergleichbar

Richard Schmitt (SPD) nannte das Vorhaben einen „sinnvollen Beitrag zur ökologischen Energiegewinnung“, der kostenneutral für die Gemeinde sei. Weder in der Dimension noch in der Methodik sei das Projekt mit den Anlagen in Staufen oder Landau vergleichbar, so dass es keine Bedenken gebe.

Werner Köhler (FWV) sah für die Gemeinde ebenfalls kein Risiko. Sollten wider Erwarten Gebäudeschäden durch die Bohrungen auftreten, beträfen sie die Kirche. Zu bedenken gab Köhler, dass die geforderte Befahrbarkeit der beanspruchten Fläche mit Lkw bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen eventuell nicht ausreichen könnte, wenn ein Kran zum Einsatz kommt. Hauptamtsleiter Stefan Kuhn sah nicht die Gefahr, dass eine höhere Belastung auf die Fläche zukommt.

„Das ist eine tolle Technik, die Ausführung wird ganz eng von Genehmigungsbehörden begleitet“, unterstrich Ines Schweickert (CDU). Mit gefährlichen Tiefenbohrungen habe das Vorhaben gar nichts zu tun, die Christdemokraten fänden es gut, dass die Kirche auf eine so moderne Technik setzt, um den Fortbestand des Gebäudes ökologisch gut zusichern.

Erdwärmegewinnung zu nutzen, sei letztlich die einzige Möglichkeit alternativer Energien gewesen, erinnerte für die Grünen Dr. Holger O. Porath. Wichtig sei, dass die Begehbarkeit für Festivitäten wie Weihnachtsmarkt uneingeschränkt erhalten bleibe.

Insgesamt sollen 24 Erdsonden und Verbindungsleitungen unter der Erdoberfläche eingebaut werden. Die beanspruchte Fläche kann die Gemeinde weiterhin in vollem Umfang nutzen. Die Kirchengemeinde muss dafür sorgen, dass sie gefahrlos betreten und benutzt werden kann, heißt es im Vertrag. mm

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.04.2019