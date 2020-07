Erlaubnis verlängert

Altlußheim.Das Büro Deutsche Erdwärme in Karlsruhe beantragt die Verlängerung der Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme und Sole zu gewerblichen Zwecken im Feld Waghäusel-Philippsburg auf Altlußheimer Gemarkung. In einem weiteren Antrag wird die Erweiterung der Erlaubnis auf den Bodenschatz Lithium beantragt. Die Verlängerung soll für drei Jahre gelten.

Die Gemeinde müsse bis 31. Juli ihre Stellungnahme abgeben. Die Verwaltung sehe keine Interessen der Gemeinde berührt und schlage daher vor, keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

CDU votiert dagegen

Dr. Holger O. Porath hoffe, dass dies kein zweites Staufen werde (Hebungsrisse an Gebäuden, die als Folgen von Geothermiebohrungen gelten, Anm. d. Red.) und entsprechende Sicherungen vorgenommen würden. „Wenn wir damit etwas gegen den Klimawandel tun und die Wärme im Oberrheingraben nutzen können, dann gerne“, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende. Bei einem Lithiumfund sei der Vorteil, dass deutsche beziehungsweise baden-württembergische Umweltgesetze gelten. „Es wäre eine tolle Idee, wenn es deutlich umweltfreundlicher als zum Beispiel in Südamerika abgebaut werden könnte“, führte Dr. Porath aus, der das Gesamtpaket im Bezug auf die Energiegewinnung positiv sehe.

Dass dies besser sei, als von chilenischen Kindern aus dem Berg gekratzt zu werden, betonte Klaus Oettinger (FW). Richard Schmitt (SPD) hob den Bodenschatz Lithium hervor, „den wir alle regelmäßig brauchen“. Zudem sei es besser als die lebensgefährliche Förderung woanders.

Der Gemeinderat entschied sich mehrheitlich dafür, den Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme, Sole sowie die Erweiterung auf Bodenschatz Lithium im Feld Waghäusel-Philippsburg anzunehmen. Florian Schmidt und Kay Schweikert (beide CDU) stimmten dagegen. vas

