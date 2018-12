Erste Mannschaft siegt in Überzahl

Altlußheim.In ihrem dritten Spiel in der Verbandsrunde gelang der ersten Mannschaft des Schach- und Skatclubs (SSC) ein 5,5:2,5-Sieg. Der SSC profitierte davon, dass die Gegner von SK Ladenburg III nur zu sechst angetreten waren und die Bretter Nummer sieben und Nummer acht kampflos an die vollzählig angetretenen Altlußheimer gingen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch ein Remis von Michael Hoffmann und ein Sieg von Steffen Dussel kamen weitere Brettpunkte hinzu. Diana Träutlein sicherte dann mit ihrer gewonnenen Partie den Mannschaftssieg, bevor Harald Kneis am ersten Brett ebenfalls gewann und damit den Endstand herstellte.

Die zweite Mannschaft unterlag bei SC Viernheim V mit 1,5:4,5. Hier erzielte allein Simon Rauchholz einen ganzen Punkt (Sieg), Marcus Roth steuerte einen halben Zähler (Remis) zum Gesamtergebnis bei.

20 Minuten Bedenkzeit

Wie bereits in den vergangenen Jahren richtete der Schach- und Skatclub die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften des Schachbezirks Mannheim aus. Für die Turnierleitung waren Bezirksturnierleiter Winfried Karl und Bezirksjugendleiter Alan Avdagic verantwortlich, der SSC sorgte für den Auf- und Abbau, das Spielmaterial sowie das leibliche Wohl der Teilnehmer und Eltern. In sieben Runden zu je zwanzig Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie wurde um die Bezirksmeisterpokale in den Altersklassen U8, U10 und U12 gespielt.

Bei den jüngsten Teilnehmern sicherte sich Henri Kohl (SK Großsachsen) den Titel des Bezirksmeisters U8. Auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung folgte Sophie Yang (SK Mannheim-Lindenhof), die gleichzeitig den Preis für das beste Mädchen gewann. Sieger in der U10 wurde Marco Yang vor Luca Hanson Huang (beide SK Mannheim-Lindenhof) und Timo Kaiheng Zhu (SC Viernheim). In der U12 gewann Vadim Depner (SK Ladenburg). Dahinter folgten Daksh Jain (DJB Steuben Feudenheim) und Eric Bastuck (SC Viernheim). zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.12.2018