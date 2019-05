Erzieherinnen vom ersten Tag an bezahlen

Oberbürgermeisterwahl

Jörg Söhner steigt in Ring

Jetzt hat ein zweiter Kandidat seinen Hut in den Ring um den Kampf für den Oberbürgermeistersessel in Hockenheim geworfen. Mit Dr. Jörg Söhner gibt es nun einen parteiunabhängigen Kandidaten für den Urnengang am Sonntag, 7. Juli. ...