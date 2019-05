Es geht in die Vollen

Altlussheim.Der Kegelverein richtet am Samstag, 11. Mai, und Sonntag, 19. Mai, seine Dorfmeisterschaft für Vereine, Betriebe und Kegelclubs auf den Bahnen des Keglerheim Altlußheim aus. Startzeiten sind am Samstag, 11. Mai, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 19. Mai, von 9 bis 18 Uhr.

Die Meisterschaften werden im bewährten Modus von zehn Wurf in die Vollen und zehn Wurf Abräumen für Herren-, Damen- und Mixedteams gespielt. Ein Team besteht aus fünf Spielern, für eine unveränderte Mannschaft sind maximal zwei Starts möglich. Durch den Austausch mindestens eines Spielers entsteht ein neues Team. Bei einem Mixedteam müssen mindestens zwei Damen oder zwei Herren antreten. Die Startgebühr für Mannschaften beträgt 10 Euro pro Start.

Ebenfalls gibt es wieder den Einzelwettbewerb, hier wird nach dem gleichen Modus gespielt. Es sind beliebig viele Starts möglich, allerdings nur drei direkt hintereinander. Die Gebühr für den Einzelwettbewerb beträgt zwei Euro pro Start. Einwerfen vor dem Start ist sowohl im Mannschafts- als auch im Einzelwettbewerb nicht erlaubt.

Sportkegler dürfen weder am Mannschafts- noch am Einzelwettbewerb teilnehmen.

Anmeldungen nimmt Richard Schmitt, Telefon 06205/2 89 01 22, E-Mail info@richardschmitt.de, entgegen. rs

