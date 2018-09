„Es war spannend bis zum Schluss“

Alt-/Neulussheim.Sängerin Helene Schillings fand es „spannend bis zum Schluss“ – und das lag an Gästeführer Josef Schwarz, der die Ausflugsgruppe des katholischen Kirchenchors Lussheim über die Landesgartenschau Lahr führte und den Gästen dabei alle drei Bereiche präsentierte. Los ging es im Kleingartenpark, der Anregungen für naturnahe und insektenfreundliche Bepflanzung bereithielt.

Ein kurzer Fußmarsch und die Gruppe befand sich im Bürgerpark. Entlang der „Via ceramica“, die an die römische Zeit Lahrs erinnert, stehen 176 neu gepflanzte Lindenbäume. Der Weg führte die Gruppe auch in die Blumenhalle mit fantasievollen Kreationen sowie über die elegant geschwungene Ortenau-Brücke in den Seepark mit ungewöhnlichen Grabmälern. Zum Abschluss ging es in das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, wo sich der bäuerliche Jahreslauf präsentiert. Hier verabschiedete Gästeführer Schwarz die Sängergruppe, die sich mit einem Applaus für eine tolle Führung bedankte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.09.2018