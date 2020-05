Es wird stiller in den grünen Oasen

Region.Die Natur zeigt sich in diesen Tagen wieder in ihrer vollsten Schönheit. Grund genug, sich mal wieder der Gartenarbeit zu widmen oder sich entspannt mit einem guten Schmöker in die eigene grüne Oase zu setzen. Und dabei kann man dem Gesang der Vögel lauschen, so denn welche zu hören sind. Denn die Zahl der Singvögel nimmt immer weiter ab. Weshalb der Naturschutzbund (Nabu) regelmäßig dazu aufruft, die Gartenvögel zu zählen.

Diese „Stunde der Gartenvögel“ findet in diesem Jahr von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Mai, statt. Die große Frage dabei lautet: Welche Vogelart fühlt sich weiterhin in den Gärten wohl, und was können Gartenbetreiber tun, damit es so bleibt und die kleinen Gäste weiterhin den Garten besuchen?

Wer macht das Rennen?

Die letzten Zählungen führte bisher die allen bekannte Amsel an, die wohl häufigste Drosselart, und der am häufigsten beobachtete Vogel. Auch der Haussperling, besser bekannt als Spatz, sichert sich einen Platz in den Top fünf und hat sich in die Gärten gepiept. Bislang standen noch die Kohl- und Blaumeise auf dem Siegertreppchen, doch aufgrund des sehr akuten Meisensterbens wird sich zeigen, welchen Rang die Vögel nach der aktuellen Zählung belegen. Auf den weiteren Plätzen finden sich zudem noch der Star und die Elster. Weiter in den Platzierungen kann man in den Gärten Rotkehlchen, Buch- und Grünfink und die Ringeltaube auf Platz zehn beobachten, teilt Gerhard Stelz vom Nabu unserer Zeitung mit.

Wohlfühlen im Garten

Wie kann man für die Gartenvögel sorgen? Vögel benötigen wie alle Lebewesen Nahrung, sonst können sie nicht überleben. Also müssen die Gärten einen gutes Angebot an Insekten, Würmern und Sämereien bieten. Dies kann man erreichen, indem man zahlreiche Blütenpflanzen anpflanzt, die Insekten anlocken. Oder auch Pflanzen, die proteinreiche Samen oder nahrhafte Früchte bilden, wie das bei Apfel- und Kirschbäumen, aber auch bei Rosengewächsen und Korbblütlern der Fall ist.

Außerdem sollte der Garten den Vögeln die Möglichkeit bieten zu nisten. Dafür eignen sich am besten Hecken und Büsche. Wer seine Kreativität ausleben möchte, kann auch einen eigenen Nistkasten bauen. Das eignet sich sicher auch als Muttertagsgeschenk. Mit einem Vogelbad macht man den kleinen Untermietern auch eine Freude. Hier sollte aber darauf geachtet werden, dass es regelmäßig mit frischem Wasser gefüllt wird.

Und spätestens seit den „Looney Tunes“, in denen Kater Silvester unermüdlich dem kleinen Kanarienvogel hinterherjagt, sollte allen Menschen klar sein, dass sich Katze und Vogel nicht sonderlich gut verstehen. Der Nabu geht von bis zu 100 Millionen Vögeln, die jährlich durch Katzen in Deutschland getötet werden, aus. Auch wenn die kleinen Tiger ihren Ausgang brauchen, sollte man achtsam sein, dass sie sich nicht an den Vögeln vergreifen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.05.2020