Europäischen Gedanken per Noten feiern

Altlußheim.Europäisches Konzert mit dem Konzertchor Darmstadt, Leitung Wolfgang Seeliger, und dem Spielkreis für Alte Musik Hockenheim, Leitung Robert Sagasser, ist am Sonntag, 23. September, 16 Uhr, in der evangelischen Kirche zu hören. Das Benefizkonzert zugunsten des Sozialfonds der Gemeinde Altlußheim steht unter dem Motto „So klingt Europa“.

Mit großen Klängen und einem außergewöhnlich vielseitigen Programm bringen der Konzertchor und der Spielkreis für Alte Musik die Musik europäischer Länder in die Kirche. Unter der Leitung von Wolfgang Seeliger und Robert Sagasser werden Werke klassischer Komponisten aus verschiedenen Ländern Europas dargeboten, teils a cappella, teils instrumental. Dabei spannt sich der Programmbogen über zahlreiche Musikepochen – von Kompositionen aus dem 16. Jahrhundert bis hin zu Billy Joels „And so it goes“.

Neben Vytauras Mikinis „Cantate Domino“ und „O magnum mysterium“ von Morten Lauridsen sowie Ausschnitten aus der der deutschen Messe von Franz Schubert und Johann Hermann Scheins Suite Nr. 15 aus „Banchetto Musicale“ präsentiert der Konzertchor im zweiten Teil des Abends unter anderem das eindrucksvolle und recht selten aufgeführte Stück „Totentanz“ von Hugo Distler.

„Let Europe arise“

Bereichert wird der musikalische Hochgenuss von Texten zum europäischen Gedanken, aktuell und durchaus hochbrisant. „Let Europe arise“ (Lassen Sie Europa entstehen), Winston Churchills bedeutsame Worte aus seiner Rede 1946, bilden den roten Faden des Programms.

Sowohl der Konzertchor Darmstadt als auch der Spielkreis für Alte Musik Hockenheim unterstützen mit dem Konzert den Sozialfonds der Gemeinde Altlußheim.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Um Spenden wird ausdrücklich gebeten. In der Pause wird bei Brezeln und Getränken reichlich Zeit sein, den verbindenden Gedanken Europas zu vertiefen.

Das Konzert wird insbesondere durch die Chor- und Ensemblemitglieder, die Dirigenten, den Lions-club Hockenheim und einige Sponsoren unterstützt. Die Bevölkerung ist eingeladen. sz

