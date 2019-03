Experten sollen Situation der Landwirte darstellen

Altlußheim.Während in den USA ein Gericht gegen das Unkrautvernichtungsmittel Roundup entschieden hat und dem Hersteller Montsano, der seit 2018 zum Bayer-Konzern gehört, vorhält, dass der Wirkstoff Glyphosat zur Krebserkrankung eines Mannes beigetragen habe, wird in der Gemeinde über den Verzicht von Glyphosat und glyphosathaltigen Wirkstoffen auf Gemeindeflächen diskutiert. Eine sehr aktuelle Debatte, ausgelöst durch einen Antrag der Fraktion der Grünen, mit dem sich der Rat auf seiner Sitzung am Montag befasste.

Wobei, das machte Bürgermeister Uwe Grempels zu Beginn der Debatte deutlich, es in der Ratssitzung nicht um eine inhaltliche Diskussion ging, sondern nur um die Frage, ob der Antrag weiterverfolgt werden soll. In den Ausschüssen oder dem Rat findet dann noch die eigentliche Erörterung statt.

Nicht gegen Landwirte gerichtet

181 Kommunen haben Glyphosat schon von ihren Grünflächen verbannt, stellt Dr. Holger O. Porath bei seiner Begründung des Antrags der Grünen fest. Ein Antrag, der sich nicht gegen die Landwirte richte, „diese schätzen wir als Produzenten von Lebensmitteln“, sondern gegen Rückstände im Boden, in der Nahrung und selbst im Menschen. Dazu sagen die Grünen Nein – „wir wollen kein Risiko eingehen“.

In der Bevölkerung gebe es Menschen, hielt Porath fest, die gegen totgespritzte Felder seien, die Bedenken gegen Glyphosat hätten und die es aus der Kommune verbannen wollten. Eine Meinung, die die Grünen in ihrem Antrag in fünf Punkten zusammenfassten: So soll die Gemeinde auf allen Flächen unter ihrer Bewirtschaftung auf den Einsatz von Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat verzichten, private Unternehmen, die im Auftrag der Gemeinde Grünflächen pflegen vertraglich auf einen Verzicht verpflichten, Privatpersonen auf das Verbot der Anwendung glyphosathaltiger Mittel hinweisen und sie beraten sowie unter Einbeziehung der Fachbehörden ein Pflegekonzept erstellen, dass eine Bewirtschaftung der kommunalen Grün- und Verkehrsraumflächen ohne Glyphosat und andere Pestizide ermöglicht.

Gegen diese Vorschläge gab es keine Einwände, zumal, wie Dr. Marco Veselka (CDU) anmerkte, glyphosathaltige Herbizide für den Haus- und Kleingartenbereich ohnehin schon verboten sind. Und auch auf kommunalem Grün wollen die Gemeinderäte den Stoff nicht mehr sehen.

Kritischer wurden die Meinungen am Ratstisch beim Aspekt abseits der Kommune und der Privatpersonen. Denn die Grünen wollen Glyphosat auch von landwirtschaftlichen Flächen verbannt sehen. Zumindest da, wo die Gemeinde mitreden kann. Weshalb beim Abschluss von Pachtverträgen für landwirtschaftliche Flächen künftig ein entsprechender Passus aufgenommen werden soll, der das Mittel untersagt.

Als Laien überfordert

Dieter Hoffstätter (SPD) wollte sich dem Antrag nicht verschließen, sah sich jedoch als Laie überfordert, weshalb er die Verwaltung aufforderte, Stellungnahmen von Fachbehörden und Umweltschutzverbänden einzuholen, um den Rat über die Folgen des Glyphosat-Einsatzes aufzuklären, aber auch, um Alternativen aufzuzeigen. Dem konnte sich Klaus Oettinger (FW) anschließen, der vor einer Entscheidung gleichfalls die Experten hören wollte.

Veselka, der mit dem Antrag seine Schwierigkeiten hatte, zumal die Landwirtschaft ohnehin dem Pflanzenschutzrecht unterliege und die Expertenmeinungen über Glyphosat auseinandergehen, konnte der Weiterverfolgung dieses Aspekts des Antrags gleichfalls nur zustimmen, wenn sich der Rat Sachverstand einholt.

Weshalb sich der Rat auf den Kompromissvorschlag der SPD einigte, die Ministerien – Landwirtschaft und Umwelt – die Fachbehörden und Umweltschutzverbände um Stellungnahmen zu bitten und erst dann über den Punkt zu entscheiden. Dieser Entscheidung soll jedoch eine ergebnisoffene Diskussion vorangehen. Und es soll nicht beim Nein zu Glyphosat bleiben, es sollen auch umweltverträgliche Alternativen aufgezeigt werden.

